Comment développer ses revenus via la billetterie en ligne ?

Mettre en place une billetterie en ligne performante et répondant à ses besoins n’est pas un dossier simple à concrétiser pour une organisation sportive. Projet transverse mêlant à la fois des dimensions IT, marketing ou encore commerciales, un club doit avoir en tête une vision claire de sa stratégie ticketing mais aussi de sa politique globale de développement des revenus pour obtenir une billetterie en ligne conforme à ses ambitions. Une billetterie en ligne bien dimensionnée et implémentée aux autres outils digitaux du club constitue alors un puissant levier de croissance économique. Eclairage.

L’engouement est palpable du côté d’Ajaccio. Huit ans après son dernier exercice dans l’élite du football professionnel français, l’AC Ajaccio retrouve la Ligue 1 en cet exercice 2022-23, pour le plus grand bonheur de ses supporters. Une excitation qui se ressent dans les chiffres : le club corse a battu son record du nombre d’abonnés datant de la saison 2012-13 en commercialisant plus de 4 500 tickets saison. Et les pensionnaires de François Coty ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. « A date, les abonnements représentent quasiment 70% de la capacité de notre stade. Notre objectif est d’atteindre la barre des 80% d’ici la fin de la campagne » nous confie ainsi Anthony Gaglione, Responsable Sponsoring, Billetterie et Merchandising de l’ACA.

Bien entendu, la montée du club corse en Ligue 1 est le principal facteur d’explication des bons chiffres enregistrés par l’ACA. Mais la direction avait anticipé ce succès en se dotant notamment d’une nouvelle billetterie en ligne via une collaboration initiée avec Ticketchainer. Un nouveau canal de vente qui contribue au succès commercial recensé par l’ACA. « Notre premier objectif en changeant de partenaire de billetterie était de simplifier le parcours utilisateur. Aujourd’hui, un fan de l’AC Ajaccio peut s’abonner en seulement 3 clics sur notre billetterie en ligne ! Il n’a plus besoin de remplir des dizaines de champs et de passer par de multiples étapes. Ce nouvel outil répond à notre objectif de digitalisation de nos activités de billetterie » précise Anthony Gaglione.

Le lancement de cette nouvelle billetterie en ligne n’est d’ailleurs qu’une première étape dans le projet de transformation digitale du club corse. A l’avenir, l’ACA ne compte plus commercialiser de billets à l’unité à François Coty en jour de match. Les supporters devront alors anticiper leurs achats via la billetterie en ligne ou en se rendant à la boutique officielle. Il s’agit là d’une véritable révolution pour un club dont la billetterie en ligne ne représentait que 20% des places sèches commercialisées lors des dernières saisons.

« A travers cette stratégie, nous voulons que nos spectateurs anticipent leurs achats de billets. Cela nous permettra de mieux communiquer les informations en amont de nos rencontres à domicile. Cela va nous simplifier la gestion des flux et nos spectateurs pourront se rendre au stade dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, en cette saison 2022-23, nous allons avoir tellement peu de places en vente à l’unité lors des jours de match que cela devient inutile d’ouvrir les guichets au stade » poursuit Anthony Gaglione pour justifier le nouveau virage pris par l’ACA.