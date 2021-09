Un nouvel actionnaire au capital de Manchester United ?

Par

Selon les informations révélées par ESPN, un fonds d’actions américain détient désormais près de 14% du capital social de Manchester United. Une montée en puissance qui ne fragilise en rien la position de l’actionnaire majoritaire, la famille Glazer. Eclairage.

Des mouvements actionnariaux peuvent être opérés en sous-marin, y compris dans une industrie aussi médiatique que le football. Néanmoins, certains mécanismes de régulation financière obligent les investisseurs masqués à dévoiler leur jeu.

Ainsi, selon les éléments dernièrement divulgués par ESPN, le fonds d’actions basé à Chicago, Ariel Investments, est dernièrement monté au capital de Manchester United pour détenir désormais 13,8% des actions du club mancunien.

L’intégralité des actions ont été acquises sur le marché boursier du New York Stock Exchange, là ou est coté Manchester United. Ariel Investments a investi un peu plus de 100 M$ dans cette opération. Si l’entrée d’Ariel Investments dans le capital de Manchester United ne date pas d’hier, le fonds américain a été contraint de rendre public ces derniers jours son investissement en raison des règles imposées par le marché américain. Toute entité détenant plus de 5% d’une entreprise cotée au NYSE doit ainsi révéler publiquement ses opérations.

Gérant plus de 15 Mds$ d’actifs, Ariel Investments ne devrait néanmoins pas menacer les équilibres actionnariaux et la gouvernance de Manchester United dans l’immédiat. En effet, le fonds américain a réalisé ses opérations en acquérant des actions de catégorie A sur le marché boursier et n’a racheté aucune part à la famille Glazer. Cette dernière détient toujours l’essentiel des actions de catégorie B, donnant accès aux droits de vote. A plusieurs reprises ces derniers mois, la famille Glazer a indiqué qu’elle ne souhaitait pas vendre ses parts dans le club mancunien. Dossier clos ?

