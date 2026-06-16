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Olympique Lyonnais, la machine à événements d’entreprise

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Olympique Lyonnais événements d'entreprise

Photo Olympique Lyonnais

Grâce à la qualité de ses installations et aux compétences réunies au sein de ses équipes, l’Olympique Lyonnais organise chaque année plusieurs centaines d’événements d’entreprise en-dehors des jours de match au Groupama Stadium. Une activité qui lui permet de faire vivre son stade au quotidien tout en générant une ligne de revenus non-négligeable. Et le club rhodanien compte bien finaliser ces prochains mois de nouveaux projets pour continuer à développer cette activité. Décryptage.

Plus de 2 000. C’est le nombre de visiteurs attendus lors du prochain salon ELUCEO Lyon organisé au Groupama Stadium les 6 et 7 octobre prochain. Cet événement de référence pour les élus de CSE et responsables de groupes a pris pour habitude d’organiser chaque année son rendez-vous lyonnais dans l’antre de l’OL.

« Nous avons été l’un des tous premiers stades à accueillir un salon ELUCEO il y a 8 ans. Et depuis, l’attractivité ne s’est pas démentie, puisque nous renouvelons ce salon chaque année avec succès » nous précise Thibaut Chatelard, Senior Vice President Marketing & Revenue à l’Olympique Lyonnais.

Ce rendez-vous récurrent illustre le poids pris par le Groupama Stadium sur le marché du MICE de l’agglomération lyonnaise. ELUCEO n’est pas le seul salon d’envergure hébergé par l’OL dans son enceinte. Au mois d’octobre prochain, la CPAM a prévu d’y organiser son assemblée générale avec 1 600 personnes attendues.

Plusieurs partenaires de l’OL ont également pris pour habitude d’organiser régulièrement leurs événements au cœur de l’enceinte des Gones. C’est le cas notamment du namer Groupama Auvergne Rhône Alpes, qui a accueilli jusqu’à 8 000 personnes pour un de ces événements il y a quelques saisons.

Mais les grands rendez-vous à plusieurs milliers de visiteurs ne sont pas l’apanage des événements B2B accueillis au Groupama Stadium. Chaque année, plus de 300 événements d’entreprise sont hébergés au sein de l’enceinte du club.

« La grande majorité des événements sont des formats type convention ou séminaire qui rassemblent des centaines de participants. Nous bénéficions d’infrastructures qui facilitent ces formats, puisque nous disposons d’un auditorium de 300 places pour les plénières » décrypte Thibaut Chatelard.

Un lieu idéal pour organiser tout type d’événement B2B

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