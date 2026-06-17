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Mercedes F1 Team, les profits passent à la vitesse supérieure

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Mercedes F1 profits

Photo XPB – Icon Sport

L’écurie de F1 Mercedes-AMG Petronas a enregistré un nouveau record de profits lors de la dernière saison écoulée. Un résultat qui reflète la robustesse du modèle économique développé par l’écurie allemande mais aussi la très bonne santé financière de la discipline. De quoi encore renforcer son attractivité aux yeux des constructeurs et investisseurs ?

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Mercedes F1 Team. Alors que l’écurie allemande domine largement en ce début de saison 2026 de Formule 1 – avec 6 succès lors des 7 premiers grand-prix – elle étale également sa suprématie sur le plan financier.

En effet, ayant dernièrement publié ses états financiers pour la saison 2025, Mercedes F1 Team a ainsi dévoilé un résultat net positif à hauteur de… 125,9 m£ (145,5 m€) ! Cela constitue tout simplement un record de profits dans l’histoire de la discipline. Un record que détenait… déjà l’écurie allemande, avec des bénéfices à hauteur de 135 m€ engrangés lors de la saison précédente.

Ces profits importants reposent sur un chiffre d’affaires relativement élevé dans l’univers du sport professionnel – à hauteur de 732 m€ lors du dernier exercice ce qui classerait Mercedes au 9e rang au sein du football européen entre Manchester United et Tottenham – mais aussi et surtout par une réelle maitrise de ses charges. Les coûts opérationnels l’an dernier ont même diminué de plus de 5% pour désormais s’établir autour de 490 m€.

Et Mercedes F1 Team s’attend encore à engranger d’importants profits au cours des prochaines saisons. Selon différentes projections, l’écurie allemande devrait ainsi être en mesure de franchir la barre symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici une à deux saisons.

La F1, une discipline désormais bankable ?

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