B2B

Comment gérer au mieux son portefeuille de partenaires ?

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Photo Romain Piau

Le pilotage du réseau de partenaires est devenu un sujet hautement stratégique pour la plupart des organisations sportives. Entre l’augmentation du nombre d’entreprises, la multiplication des événements organisés hors match, l’enrichissement des offres et la transformation du marché, les organisations sportives ont alors besoin de s’équiper de nouveaux outils IT pour ne pas tomber dans une crise de croissance. Romain Piau, CEO d’Osponso, plateforme tout en un de gestion du sponsoring, livre ses conseils pour développer ses revenus B2B. Entretien.

À quels besoins spécifiques répond la solution Osponso ?

Les clubs professionnels gèrent des portefeuilles partenaires de plus en plus exigeants, avec des contreparties multiples, des contrats pluriannuels et des attentes croissantes en matière de suivi et de transparence.

Osponso centralise l’ensemble de cette relation : prospection, contractualisation, suivi des activations, production des bilans partenaires. L’outil remplace les tableurs et les échanges email dispersés par une plateforme structurée, accessible à toute l’équipe commerciale.

L’objectif est simple : documenter chaque partenariat de façon rigoureuse, renforcer le lien avec chaque partenaire, et libérer du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée.

Qui sont vos principaux clients ? Partagent-ils des caractéristiques en commun ?

Nos clients sont majoritairement des clubs, fédérations et événements sportifs qui gèrent un portefeuille partenaires structuré — entre une dizaine et plusieurs centaines de partenariats. Ce qui les rassemble, c’est une équipe commerciale souvent réduite face à un volume de gestion important, et une vraie volonté de professionnaliser la relation partenaire au-delà de la simple vente d’espace.

Parmi nos références : Amaury Sport Organisation, le Vendée Globe, la Fédération Française de Handball, la Ligue Nationale de Handball, Paris Volley, Selestat Handball, les Piraths Handball…

Quelles sont les principales nouvelles tendances que vous décelez sur le marché du sponsoring ? Cherchez-vous déjà à les adresser via Osponso ?

Trois tendances de fond se confirment. D’abord, les partenaires exigent désormais une preuve d’activation : signer un contrat ne suffit plus, il faut documenter ce qui a été livré.

 Ensuite, les clubs qui traversent des phases de transition — cession, changement de gouvernance, renouvellement d’effectif dirigeant — réalisent que leur portefeuille partenaires est un actif stratégique à part entière, et qu’un suivi structuré envoie un signal fort à tout repreneur ou investisseur.

Enfin, la relation partenaire se personnalise : un bilan générique ne fidélise plus, chaque partenaire veut sentir qu’il est suivi individuellement. Osponso répond directement à ces trois enjeux avec des outils de suivi des contreparties, de production de bilans personnalisés et de portail partenaire dédié.

Quel ticket d’entrée doit envisager une organisation sportive souhaitant s’équiper de la solution Osponso ?

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