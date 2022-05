RC Strasbourg, une stratégie raisonnée d’internationalisation

Par

Le RC Strasbourg Alsace a lancé au mois de mars dernier ses nouveaux supports numériques en langues étrangères. Des canaux digitaux qui doivent permettre au club alsacien de renforcer son rayonnement sur les marchés internationaux tout en orchestrant une politique de développement en cohérence avec son identité et sa situation géographique. Eclairage.

« Mettre en place une ambitieuse politique de développement international est désormais une condition indispensable à remplir pour poursuivre sa stratégie de croissance. Au fil des années, le football s’est imposé comme le spectacle numéro un au monde. Partout sur la planète on consomme du football européen ! Et cela a une incidence sur la composition des communautés de fans. » C’est en ces termes que Laurent Colette, Directeur des Opérations de l’Olympique de Marseille, nous résumait, au mois de juin dernier, l’impérieuse nécessité pour les clubs européens d’accentuer leur rayonnement sur les marchés internationaux pour poursuivre leur développement. Un principe qui ne s’applique plus exclusivement aux mastodontes du Vieux Continent. De plus en plus de clubs européens challengers planchent désormais sur leur politique d’internationalisation en lançant notamment de nouveaux canaux sur les supports numériques. A l’image du RC Strasbourg Alsace qui a inauguré au mois de mars dernier son nouveau site officiel en langues anglaise, allemande et chinoise.

« Aujourd’hui, le RC Strasbourg Alsace est reconnu pour être un club pleinement ancré dans son territoire. Nous avons construit un vrai lien de proximité avec les supporters tout en développant un fort rayonnement au niveau régional. Désormais, nous manifestons la volonté de développer le club en-dehors des frontières de l’Alsace. Nous voulons dépasser notre ancrage territorial pour développer notre rayonnement en France et à l’international. C’est un enjeu stratégique pour le RCSA. Mais nous voulons avant tout amorcer cette stratégie d’internationalisation en la faisant reposer sur notre ADN et nos valeurs – que sont le respect, la résilience, la passion et la fidélité – pour être à la fois crédibles et capter l’attention de publics différents. La résilience est une valeur associée à l’histoire récente du RCSA. Le club a su s’extraire du CFA 2 pour revenir en Ligue 1 en 6 ans, puis retrouver la scène européenne en 2019 grâce au succès en Coupe de la Ligue. C’est une valeur très forte que nous incarnons et à partir de laquelle nous pensons pouvoir bâtir et unir de nouvelles communautés » nous indique ainsi Benjamin Guthleben, Directeur Marketing et Communication du RC Strasbourg Alsace.

« En matière de stratégie d’internationalisation, il n’y a pas de recette miracle. Chaque club doit composer avec sa propre histoire et son identité » Jean-Philippe Dubois – Directeur Marketing – Samba Digital

Toutefois, la mise en place d’une stratégie d’internationalisation cohérente et efficace n’est pas un exercice facile à mener pour une organisation sportive. Et bon nombre de clubs commettent d’importantes erreurs en ne prenant pas soin de préparer minutieusement leur politique de développement. « Dans leur stratégie d’internationalisation, de nombreuses organisations sportives courent plusieurs lièvres à la fois. Un jour, elles mènent des actions à destination d’un marché précis. Puis, quelques mois plus tard, elles décident de s’attaquer à une autre zone géographique. En adoptant une telle démarche, ce n’est pas possible de mener un travail en profondeur » commente ainsi Laurent Colette. « En matière de stratégie d’internationalisation, il n’y a pas de recette miracle. Chaque club doit composer avec sa propre histoire et son identité » renchérit pour sa part Jean-Philippe Dubois, Directeur Marketing de Samba Digital, agence spécialisée dans la stratégie d’internationalisation des organisations sportives.

Pour éviter de tomber dans certains pièges, le RC Strasbourg Alsace a conçu une politique de développement international basée sur les principaux atouts que lui offre son territoire. Sans surprise, l’accent a été mis sur le marché allemand en raison de la situation transfrontalière de la capitale alsacienne – la ville de Kehl est accessible en tramway depuis Strasbourg – mais aussi de sa proximité avec la Suisse alémanique. Le club alsacien compte également surfer sur la dimension européenne de sa métropole – Strasbourg est l’une des capitales de l’UE avec Bruxelles – pour renforcer son développement sur les marchés internationaux.