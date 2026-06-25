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Arctos Partners : le bon profil pour accompagner la croissance de Newcastle United ?

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Newcastle United actionnariat

Photo PA Images – Icon Sport

Newcastle United pourrait connaître prochainement des changements dans sa structure capitalistique afin de financer d’importants projets de développement. Plusieurs fonds habitués à ce type d’opération auraient manifesté leur intérêt dont Arctos Partners. Décryptage.

Certains y voient un signal supplémentaire d’une baisse à venir des investissements de l’Arabie Saoudite dans les secteurs du sport et du divertissement. En tout cas, à en croire les informations ébruitées par les médias anglo-saxons, le fonds souverain du pays, Public Investment Fund, chercherait actuellement un partenaire pour l’aider à financer les projets de développement de Newcastle United.

Et selon les révélations de Bloomberg, le fonds Arctos Partners, racheté en février dernier par KKR, aurait entamé des discussions préliminaires avec PIF au sujet d’une éventuelle prise de participation au sein des Magpies.

Le scénario discuté met toutefois à mal l’hypothèse d’un désengagement de PIF du club de Premier League. En effet, selon les premiers échos, PIF serait prêt à mener une opération d’augmentation de capital concernant Newcastle United afin de financer plus facilement ses projets de modernisation des infrastructures. Le fonds saoudien souhaiterait à terme doter Newcastle United d’un stade moderne d’une capacité proche de 70 000 places.

Deux pistes sont étudiées pour concrétiser un tel projet : la modernisation de St James’ Park ou la construction from scratch d’un nouveau stade à proximité de la mythique enceinte des Magpies. La deuxième option tiendrait la corde d’autant que le club a finalisé au mois de mai dernier le rachat de Leazes Terrace, immeuble iconique situé juste derrière St James’ Park.

Cette deuxième option serait également la plus coûteuse. La construction d’un nouveau stade de 70 000 places serait ainsi évaluée selon les premières projections à au moins 1 Md£. D’où la volonté de PIF de trouver un solide partenaire pour accélérer le projet.

Quelle thèse d’investissement pour Arctos ?

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