Comment le HBC Nantes fait monter en puissance son offre F&B ?

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S’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue, le HBC Nantes n’a cessé au cours des dernières saisons de peaufiner son offre de restauration proposée à ses spectateurs en jour de match. Une politique qui porte ses fruits avec une nette hausse des activités. Décryptage.

24 rencontres sur 25 disputées à guichets fermés : ce sont les folles statistiques de fréquentation enregistrées par le HBC Nantes au terme de la saison 2025-26 ! Au total, le club nantais a accueilli plus de 170 000 spectateurs à l’occasion de ses différentes affiches, constituant un nouveau record dans l’histoire du club.

Outre les très bonnes performances sportives enregistrées par le HBC Nantes et la fidélité de sa communauté, le gros travail mené par le club sur chaque item de l’expérience fan contribue à atteindre ce taux de remplissage de quasi 100%.

« Aujourd’hui, au club, nous sommes performants au niveau de la billetterie. La qualité de l’ambiance est également souvent louée dans notre salle. Désormais, saison après saison, nous cherchons à nous améliorer sur l’offre F&B proposée aux spectateurs. Nous ne sommes pas mauvais mais il y a encore des axes d’amélioration clairement identifiés. Le F&B occupe une place de plus en plus centrale dans l’expérience qu’on souhaite offrir à nos spectateurs » nous résume Guillaume Charpentier, Stadium Manager du HBC Nantes.

Saison après saison, le HBC Nantes parvient à améliorer et étoffer son offre. Le club ouvre désormais en jour de match une petite quinzaine de points de vente dont la traditionnelle friterie située sur le parvis à l’entrée de la salle. A l’intérieur de l’enceinte, les spectateurs ont accès à un stand de hot-dogs, à des sandwicheries, à une crêperie ou encore à un stand à bonbons.

« Lors de la saison qui vient de s’achever, on a lancé une collaboration avec My Pie. On a ainsi pu commercialiser une sélection de pinsas et de croque-monsieur. Cela a plutôt bien marché » nous précise Guillaume Charpentier.

Au fil des saisons, la Brasserie des Supporters, qui a fêté dernièrement ses 15 ans, est devenue l’endroit prisé des fans du H. Le club y propose des planches de charcuterie et du fromage tout en parvenant à thématiser l’offre une dizaine de fois dans l’année. « On a proposé une offre paella ou encore un menu créole lors de la saison 25-26. On avait aussi thématisé les plats pour la réception de l’USDK avec un menu carnaval. A chaque fois, c’est un vrai succès » nous éclaire Guillaume Charpentier.

Photo HBC Nantes

« On essaye à la fois de créer des rendez-vous mais aussi de casser la routine des supporters qui viennent souvent nous voir. On compte tout de même plus de 3 000 abonnés. C’est important de se renouveler pour ne pas proposer toujours la même expérience » analyse le Stadium Manager du club nantais.

Process rodés et circuits courts comme facteurs clés de succès