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Crystal Palace, prochain club de Premier League à changer de mains ?

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Crystal Palace - changements actionnariaux

Photo SUSA – Icon Sport

Selon les informations ébruitées par la presse anglo-saxonne, Crystal Palace pourrait connaître de profonds changements actionnariaux au cours des mois à venir. Une évolution qui permettrait d’entretenir sa croissance économico-sportive. Jusqu’à devenir un cador européen ? Eclairage.

A peine arrivé, Pierre Sage pourrait être amené à faire la connaissance de nouveaux propriétaires. En effet, selon les informations révélées par le Financial Times courant juin, les actionnaires de Crystal Palace étudieraient une vente partielle voire totale de leurs parts dans le club londonien.

Plus exactement, la banque américaine Raine Group, spécialisée dans la vente de clubs professionnels, aurait été mandatée pour réaliser un premier sondage du marché. En revanche, aucune précision n’est donnée sur l’actionnaire à l’origine de cette initiative.

Premier actionnaire du club depuis le rachat des parts à John Textor en 2025, Woody Johnson détient aujourd’hui environ 45% du capital social de Crystal Palace. Ses comparses américains, Josh Harris et David Blitzer, présents au club depuis 2015, détiennent à eux deux un peu plus de 35% des parts des Eagles. Tous trois seraient vendeurs – même si la position individuelle de chaque actionnaire n’est pas clairement précisée.

En revanche, aucune information ne circule quant aux intentions de Steve Parish, aux manettes du club depuis 2010, et détenant toujours environ 10% des actions de Crystal Palace. Fan de longue date du club londonien, Steve Parish a été maintenu à la tête de Crystal Palace ces 25 dernières années, malgré la dilution progressive de ses parts face à l’entrée de nouveaux investisseurs.

Crystal Palace, vers une valorisation très importante ?

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