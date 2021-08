Par

Réseau social de référence en matière d’influence marketing, Instagram occupe désormais une place de choix dans les stratégies SMO développées par la plupart des clubs de Ligue 1. Si le PSG évolue dans une autre galaxie en termes de taille de communauté ; la lutte est bien plus acharnée pour les places d’honneur. Décryptage.

Comptant près de 1,4 milliard d’utilisateurs actifs mensuels à travers le monde dont plus de 20 millions en France, Instagram est devenu une plateforme incontournable dans la stratégie d’animation des réseaux sociaux des organisations sportives. D’autant qu’elle dispose de solides arguments pour convaincre les entreprises et organisations sportives d’y bâtir d’importantes communautés. Selon une étude menée par Ipsos Connect, Instagram a joué un rôle dans l’augmentation des ventes pour 53% des PME hexagonales interrogées. La plateforme sociale, détenue par Facebook, est devenue un outil indispensable pour faire découvrir de nouvelles tendances.

Les clubs de Ligue 1 ne s’y trompent pas en investissant des ressources croissantes sur une plateforme où la Génération Z y a pris ses habitudes – 89% des 18-25 ans français se rendraient sur Instagram au moins une fois par jour ! Les 20 clubs de l’élite accumulent désormais plus de 46 millions d’abonnés sur ce réseau social. Et 14 clubs de L1 ont franchi la barre symbolique des 100 000 abonnés.

Le PSG largement leader

Sans surprise, à l’image du classement Facebook, le Paris Saint-Germain se classe largement en tête du classement Instagram de Ligue 1. Le club de la capitale comptabilise plus de 37,5 millions d’abonnés sur la plateforme sociale. A lui-seul, il rassemble plus de 81% des abonnés du championnat français. Au niveau européen, sa communauté permet au club parisien de se hisser au 5e rang, derrière les (intouchables) géants de Liga – dont leur communauté excède la barre des 100 millions d’abonnés – la Juventus et Manchester United.

Certes, la pléiade de stars qui compose l’effectif du PSG booste la popularité du club parisien sur la plateforme. Le club compte dans ses rangs plusieurs joueurs figurant parmi les personnalités réunissant les plus importantes communautés sur Instagram à l’image de Neymar Jr (+156 millions d’abonnés), de Kylian Mbappé (+54 millions d’abonnés) ou encore de la nouvelle recrue Sergio Ramos (+46 millions d’abonnés).

Mais ce n’est pas le seul facteur d’explication des bonnes performances du PSG sur ce réseau social. Très tôt, le PSG a su appréhender les codes d’Instagram où l’influence marketing est roi. Dès 2015, le club de la capitale a mis en place des collaborations avec des influenceurs de la plateforme ayant développé leur notoriété à partir de clichés originaux de Paris publiés sur la plateforme. Ainsi, plusieurs influenceurs ont été invités au Parc des Princes pour réaliser leurs propres photos des rencontres du club à l’image de @Vutheara ou encore de @parisinfourmonths.

Le Paris Saint-Germain poursuit encore aujourd’hui cette stratégie. A l’occasion de la révélation du nouveau maillot away de la saison 2021-22, le club parisien a tourné un clip vidéo au Parc des Princes mettant en scène l’artiste-photographe Frederico Stauffer. Une publication qui a enregistré plus de… 500 000 interactions sur le compte du PSG.

L’OL et l’OM au coude-à-coude

Derrière l’indétrônable Paris Saint-Germain, la lutte est féroce entre l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco pour atteindre la barre des 2 millions d’abonnés sur la plateforme. Pour le moment, c’est l’Olympique Lyonnais qui arrache cette deuxième place, comptant un peu moins de 100 000 abonnés d’avance sur l’OM. Le club rhodanien a notamment pris la bonne habitude de publier les coulisses de ses avant-matches au Groupama Stadium en stories.

Du côté du club phocéen, un gros travail porté sur l’unité graphique du compte Instagram a été mené. Le club olympien a également annoncé toutes ses nouvelles recrues via des stories bien travaillées d’un point de vue graphique. Pour sa part, l’AS Monaco n’hésite pas à activer ses partenariats de sponsoring à travers les stories, en proposant des animations mettant en avant ses partenaires, à l’image du dispositif La Valeur Sure parrainée par eToro.

Dans le bas du classement, les deux promus – l’ESTAC et Clermont Foot 63 – figurent aux deux derniers rangs. Toutefois, Troyes compte seulement un peu plus de 200 abonnés de retard sur le Stade de Reims. Le club aubois a particulièrement bien travaillé les vidéos d’annonce de ses nouvelles recrues à l’image de celle officialisant la signature de Mama Baldé – contenu ayant enregistré plus de 8 000 vues. Et si l’ESTAC était la bonne surprise de cette saison 2021-22 ?

Classement Instagram de Ligue 1 – Août 2021