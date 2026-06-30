J. Bessière (Škoda France) : « Le partenariat avec le Tour de France est devenu bien plus qu’un simple dispositif de sponsoring »

Photo Belga – Icon Sport
Partenaire majeur historique du Tour de France, le constructeur automobile Škoda va prendre le départ de la Grande Boucle pour la 23e édition consécutive le 4 juillet prochain. Au-delà des enjeux de visibilité, cet accord permet à Škoda de satisfaire bien d’autres objectifs dont l’entretien d’un lien fort avec les fans de cyclisme ou encore la mise en valeur de ses nouveaux modèles de véhicules électriques. Julien Bessière, Directeur Škoda France, fait le point sur les retombées liées à ce partenariat tout en revenant sur les nouveautés prévues pour l’édition 2026. Entretien.
Pourquoi Skoda mise tant sur le cyclisme et plus spécifiquement sur le Tour de France dans sa stratégie de partenariats dans le sport ? Quels sont les principaux objectifs poursuivis à travers ce partenariat ?
130 ans. C’est l’âge du lien entre Škoda et le cyclisme. Le cyclisme n’est pas un territoire que Škoda a choisi, c’est un territoire dont Škoda est issue. Václav Laurin et Václav Klement ont fondé la marque en 1895 à Mladá Boleslav en fabriquant des vélos, bien avant la première automobile. Cet héritage, nous ne le racontons pas. Nous le faisons vivre.
Le 4 juillet 2026, nous prendrons le départ de notre 23ᵉ Tour de France consécutif en tant que Partenaire Majeur et fournisseur officiel. Vingt-trois ans de présence ininterrompue. Dans le monde du sponsoring sportif, c’est rare. Et cette fidélité est reconnue, d’ailleurs l’étude Kantar 2025 place Škoda en marque n°1 en Top of Mind auprès des spectateurs du Tour.
Ce partenariat nous permet aussi d’incarner concrètement notre transformation vers l’électrique. Les véhicules qui accompagnent la course ne sont plus seulement des symboles de fiabilité. Ils sont la démonstration vivante de notre stratégie d’électrification.
Et au-delà de la course en elle-même, nous animons une communauté de plus de 41 000 cyclistes en France à travers le programme We Love Cycling. Ce n’est pas de la communication. C’est une relation.
Le Tour de France n’est pas un partenariat parmi d’autres pour Škoda. C’est le point de rencontre entre notre histoire, notre présent et notre avenir et surtout la parfaite incarnation des 3 valeurs piliers de la marque : humaine, simple et surprenante.
Pourquoi avez-vous choisi d’activer votre partenariat autour du Maillot Vert ?
Parce que ce maillot dit quelque chose de nous que nous n’aurions pas su formuler mieux nous-mêmes.
Depuis 2015, Škoda est sponsor officiel du Maillot Vert, qui récompense le leader du classement par points. On l’associe spontanément aux sprinteurs, aux explosions de vitesse sur les Champs-Élysées. Mais ce qu’il récompense vraiment, c’est autre chose: la régularité sur vingt et un jours. L’endurance. La persévérance. La capacité à performer encore, même le dix-huitième jour. Ce sont exactement les qualités que nous voulons incarner : fiabilité, performance durable, dépassement de soi dans la durée.
La mécanique du classement crée aussi ce que j’appelle “une course dans la course”. Chaque sprint intermédiaire, chaque arrivée d’étape relance l’enjeu. Et chaque jour, sur le podium, nos hôtes et hôtesses Škoda remettent le maillot. C’est une présence quotidienne, constante, sur toute la durée de l’épreuve. Difficile d’imaginer dispositif plus cohérent.
Il y a enfin une évidence visuelle que je trouve unique dans le sponsoring sportif. Le vert est depuis longtemps la couleur de Škoda : innovation, dynamisme, engagement vers une mobilité plus durable. Et en 2023, quand le design du Maillot Vert a évolué pour intégrer les codes de notre nouvelle identité visuelle, cette cohérence est devenue encore plus forte.
Nous sommes également partenaires du Maillot Vert du Tour de France Femmes avec Zwift depuis la création de l’épreuve. Une compétition en croissance remarquable, et un engagement que nous assumons pleinement.
Au-delà du Maillot Vert, quelles mécaniques d’activation avez-vous conçues pour animer votre partenariat durant l’événement ? Prévoyez-vous des nouveautés pour l’édition 2026 ?
Notre ambition est toujours la même : que les gens vivent Škoda, pas seulement qu’ils la voient.
La caravane reste l’un de nos piliers. En 2026, nous serons parmi les plus importantes présences de l’épreuve : trois chars, dont deux 100 % électriques, accompagnés de plusieurs véhicules Enyaq et Elroq et notre nouveau SUV 100% électrique Peaq. Ce dispositif sera également déployé sur le Tour de France Femmes avec Zwift.
La grande nouveauté, c’est un troisième char entièrement dédié au nouveau crossover 100% électrique Škoda Epiq, développé en partenariat avec Play-Doh. Un univers ludique et familial, pensé pour rendre l’électrique désirable auprès de publics qui n’en parlent pas encore.
Sur le plan produit, 2026 sera une édition historique. L’Epiq au cœur du dispositif grand public. Et surtout, le Peaq, notre nouveau flagship électrique, qui fera sa toute première apparition publique sur le Tour. Il intégrera les véhicules officiels aux côtés de Christian Prudhomme sur 12 étapes, et sera le modèle le plus utilisé lors des contre-la-montre et de l’arrivée finale à Paris. C’est une vitrine que nous n’aurions pas pu imaginer meilleure.
Le nouveau véhicule 100% électrique Skoda Peak fera son apparition sur l’édition 2026 du Tour de France. Photo : Skoda
Côté ambassadeurs, Christopher Froome nous rejoint comme ambassadeur cyclisme international. Quadruple vainqueur du Tour de France. Sa présence aux côtés de nos invités, partenaires et médias durant l’événement est un signal fort.
Le digital reste central, production quotidienne de contenus via We Love Cycling, et reconduction de notre collaboration avec la Fédération Française de la Lose pour des formats authentiques et décalés.
L’objectif final : que chaque spectateur, chaque concessionnaire, chaque fan de cyclisme reparte avec un peu plus de Škoda dans la tête et dans le cœur.
Depuis 2004, êtes-vous parvenu à transformer votre partenariat avec le Tour de France pour qu’il dépasse la simple visibilité et crée une préférence de marque durable pour Skoda ?