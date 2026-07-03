E. Etienne (E.Leclerc) : « Nous considérons ce partenariat avec le Tour de France comme particulièrement performant »

Photo E.Leclerc
Associer sa marque à un événement festif et populaire : E.Leclerc ne pouvait pas trouver meilleur binôme dans le sport que le Tour de France pour incarner de telles valeurs. Partenaire majeur de l’événement depuis 2019, E.Leclerc a su au fil des éditions enrichir ses dispositifs d’animation, avec notamment des véhicules très remarqués et appréciés du grand public composant la caravane de la Grande Boucle. Éric Etienne, Adhérent du centre E.Leclerc de Vitry-sur-Seine et Responsable du partenariat entre l’enseigne et le Tour de France, revient sur les retombées de l’événement pour E.Leclerc tout en exprimant ses attentes pour l’édition 2026. Entretien.
Pourquoi E.Leclerc mise tant sur le cyclisme et plus spécifiquement sur le Tour de France dans sa stratégie de partenariats dans le sport ? Quels sont les principaux objectifs poursuivis à travers ce partenariat ?
Depuis 2019, E.Leclerc, élu caravane préférée des spectateurs en 2025 selon l’étude officielle Kantar, est partenaire majeur du Tour de France et partenaire officiel du maillot à pois. Depuis 2022, l’enseigne est également partenaire officiel du Tour de France Femmes. Avec 799 magasins répartis partout en France, E.Leclerc est profondément ancrée dans les territoires, comme l’est le Tour. Très souvent, au détour d’une route empruntée par les cyclistes, un magasin E.Leclerc se profile. Ce lien direct fait écho à notre modèle fondé sur la proximité, l’accessibilité et l’ancrage local.
Le Tour est également l’un des rares événements sportifs gratuits qui va à la rencontre du public. C’est une fête populaire, accessible à tous, qui rassemble les générations et qui correspond pleinement aux valeurs que nous défendons depuis toujours. C’est un véritable levier d’engagement qui nous permet d’aller à la rencontre des Français, de valoriser les producteurs à travers nos Alliances Locales E.Leclerc, de faire vivre nos marques et de promouvoir une consommation plus responsable.
Pourquoi avez-vous choisi d’activer votre partenariat autour du Maillot à Pois ? Parvenez-vous à faire le lien avec vos activités à travers certaines mécaniques d’activation ?
Le maillot à pois, celui qui récompense le meilleur grimpeur, est l’un des symboles les plus populaires du Tour de France. Il récompense l’effort, l’audace et la détermination, des valeurs qui résonnent avec celles d’E.Leclerc. Partenaire officiel du maillot à pois depuis 2019, l’enseigne accompagne chaque jour les performances des coureurs et des coureuses.
Nous avons personnalisé cet emblème en introduisant un pois bleu et un pois orange, signature visuelle du dispositif de E.Leclerc sur le Tour de France. Nous avons développé tout un dispositif autour de ce partenariat : distributions de goodies à pois, Club des Supporters, animations en magasin, habillage de produits Marque Repère et activations sur le parcours. L’objectif est de faire vivre le maillot à pois bien au-delà du podium et de créer un lien avec les supporters et nos clients.
Avez-vous prévu des nouveautés en matière d’activations pour l’édition 2026 du Tour de France ?
Chaque année, nous cherchons à enrichir l’expérience proposée aux spectateurs et à faire évoluer notre dispositif sur le Tour de France. En 2026, nous accueillons un nouveau véhicule dans la caravane aux couleurs de Marque Repère : le chou-fleur géant. Il rejoint les véhicules iconiques que sont le melon, la fraise et le poireau.
Véhicules E.Leclerc dans la caravane du Tour de France – Photo E.Leclerc
Nous poursuivons également le développement du Club des Supporters E.Leclerc, créé en 2025 à l’occasion des 50 ans du maillot à pois, avec de nouveaux temps forts dédiés à ses 500 membres.
Nous renforçons aussi la mise en avant des Alliances Locales E.Leclerc sur les Villages Départ notamment à travers la création de la recette du Tour de France des Alliances Locales E.Leclerc, imaginée par le chef, Nicolas Rieffel. Enfin, nous avons une autre nouveauté qui va ravir le public : le béret à pois, distribué sur les lignes de départ et d’arrivée de chaque étape.
Depuis 2019, êtes-vous parvenu à transformer votre partenariat avec le Tour de France pour qu’il dépasse la simple visibilité et crée une préférence de marque durable pour E.Leclerc ?