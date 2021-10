Comment la Serie A séduit-elle les investisseurs américains ?

Par

Plusieurs clubs de l’élite italienne ont basculé sous pavillon américain ces derniers mois. Certains d’entre eux ont été rachetés par des fonds d’investissement qui espèrent réaliser une culbute financière à moyen terme grâce à l’application d’un management plus rationnel et une reconfiguration du modèle économique. Mais le défi est loin d’être gagné d’avance…

La Serie A est-elle devenue le nouvel eldorado des investisseurs américains en quête d’une aventure sportive palpitante (et d’un rendement financier intéressant) ? Ces derniers mois, plusieurs transactions d’ampleur ont mêlé clubs transalpins et hommes d’affaires ou fonds américains. Dernier exemple en date : le Genoa CFC vient de basculer sous pavillon états-unien via le rachat du club par 777 Partners. Le fonds basé à Miami a acquis près de 100% des parts du Genoa via une transaction valorisant le club génois à hauteur de 150 M€ selon différents protagonistes du dossier.

Le Genoa CFC n’est aujourd’hui plus une exception en Italie. Désormais, huit clubs de l’élite italienne sont détenus majoritairement par un investisseur étranger – Milan AC, Inter Milan, AS Roma, Bologne, ACF Fiorentina, Venezia FC, La Spezia et le Genoa CFC. Sept d’entre eux sont originaires d’Amérique du Nord. Et le huitième pourrait bien basculer rapidement sous un état-major américain. En effet, en proie à des difficultés financières, l’actionnaire majoritaire chinois de l’Inter Milan, Suning, a dernièrement contracté un prêt de 275 M€ auprès d’Oaktree Capital Management. Ce dernier pourrait devenir propriétaire du club lombard d’ici 3 ans si Suning venait à faire défaut en matière de remboursement.