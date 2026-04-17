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Le B2B, levier stratégique durable pour Angers SCO

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Depuis son retour dans l’élite, Angers SCO a réenclenché une dynamique de croissance de ses activités B2B. Le club angevin compte bien poursuivre sur cette bonne lancée en continuant à capitaliser sur ses forces lors des saisons à venir. Décryptage.

« Aujourd’hui, un partenariat sportif doit générer du business, sinon il disparaît. À Angers SCO, on ne vend pas simplement de la visibilité. On propose un levier de développement concret pour les entreprises, avec trois piliers très clairs : le réseau, l’expérience client/spectateur et le ROI. »

Voilà comment François Berthé, Responsable Commercial d’Angers SCO, nous résume d’emblée la philosophie qui anime la politique de partenariats du club angevin. Une vision en phase totale avec les évolutions du marché du sponsoring et qui permet au club de séduire de plus en plus d’entreprises du territoire.

Il faut dire que le club angevin a quelques atouts et de belles histoires à raconter pour recruter et fidéliser les partenaires. A commencer par ses résultats sportifs : doté d’un des plus petits budgets de la division depuis sa remontée, Angers SCO n’a pour le moment jamais tremblé pour son maintien dans l’élite.

« Nos résultats sur la saison 2025-2026 montrent qu’on est un club structuré, fiable et ambitieux. Pour une entreprise, c’est essentiel : elle associe son image à un projet solide mais aussi à des valeurs qu’elle partage, comme l’exigence, le travail et l’engagement » rappelle à juste titre François Berthé.

Par ailleurs, grâce aux travaux de modernisation entrepris ces dernières saisons, Angers SCO bénéficie désormais d’espaces réceptifs de grande qualité à Raymond-Kopa. De quoi offrir une expérience premium à ses partenaires en jour de match dans un environnement qui facilite les échanges et accélère les décisions.

« Mais notre vraie différence est ailleurs :  on transforme ces moments en opportunités business. On crée de multiples formats qui séduisent : événements en loges avec des joueurs ou membres du staff, soirées networking ou de prestige, contenus digitaux immersifs… Le stade devient un lieu de décision, pas seulement un lieu d’émotion » décrypte François Berthé.

Un stade qui vit désormais en-dehors des jours de match. Une assertion qui est d’autant plus vraie depuis l’ouverture du restaurant Le Panoramique. « C’est devenu un vrai lieu de vie business avec des déjeuners d’affaires, des rendez-vous clients ou encore des échanges informels entre partenaires » décrit François Berthé.

Le plus gros réseau B2B du Maine-et-Loire

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