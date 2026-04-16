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Un an après avoir lancé la nouvelle version de sa boutique en ligne, le Standard de Liège est pleinement satisfait des performances de son e-shop. Les Rouches travaillent néanmoins sur de nouveaux projets pour continuer à développer leurs activités de merchandising. Décryptage.

Mener un projet de refonte totale de sa boutique en ligne n’est pas un exercice simple à concrétiser. Surtout quand il engendre un changement de CMS. Le Standard de Liège a pourtant pleinement réussi cette mission avec une plateforme qui répond totalement à ses attentes.

Chantier initié en décembre 2024, le Standard de Liège a dévoilé son nouveau canal e-commerce le 1er avril 2025, soit il y a quasiment un an jour pour jour. Réalisé sous Shopify, le club a travaillé main dans la main avec l’agence Webqam pour concevoir cette nouvelle version de son e-store.

« Parmi les principaux objectifs de cette refonte, nous voulions absolument harmoniser nos outils de travail pour nos canaux physiques et digitaux afin d’aboutir sur une meilleure gestion globale des stocks. L’objectif a été rempli avec désormais une facilité de gestion entre notre eshop et nos fanshops » nous explique-t-on au sein du club.

Le Standard de Liège dispose désormais d’une plateforme simple d’utilisation pour gérer au mieux son catalogue en ligne. « On veille à ce que notre site soit toujours en ordre en enlevant les produits en rupture du stock ou encore en classant correctement les articles en fonction de leurs performances. On dispose aussi du bon outil pour diffuser des promotions au bon moment, lors de l’afflux de trafic sur la plateforme par exemple » nous précise la division merchandising du Standard. De bonnes pratiques qui permettent de rehausser le taux de conversion.

Une plateforme adaptée au rayonnement du club

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Standard de Liège, la métamorphose réussie de sa boutique en ligne