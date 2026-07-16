Tour de France, un partenariat rentable pour Krys ?

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Partenaire de l’épreuve depuis 2013 et parrain du maillot blanc depuis 2014, Krys a su au fil des éditions construire un programme d’activations en adéquation avec l’ADN du Tour de France mais aussi ses valeurs. Une stratégie gagnante et de long terme qui maximise ses retombées. Décryptage.

« Être partenaire du Tour de France est une façon de confirmer nos valeurs. Le Tour de France est le 3ème événement sportif le plus suivi, mais surtout le seul gratuit pour le public : en être partenaire est une nouvelle façon de confirmer notre proximité avec les Français et d’assurer notre accessibilité pour la santé de tous et toutes. »

Voilà comment Aurélie Laurent, Responsable Réseaux Sociaux et Relations Presse de Krys, nous introduit la raison d’être du partenariat noué avec le Tour de France. Associé à l’événement depuis 2013, Krys est surtout connu (et reconnu) pour son parrainage du maillot blanc depuis 2014, tenue distinguant le meilleur jeune de l’épreuve.

« Être parrain du maillot blanc nous permet d’être aligné avec nos valeurs. Nous œuvrons au quotidien à la prévention et la santé des Français, et les plus jeunes sont les premiers en ligne de mire. S’engager auprès de la jeunesse, c’est s’engager pour tous » résume Aurélie Laurent. « Le maillot blanc est également un symbole fort de résilience, mais aussi d’innovation, de courage et de confiance, valeurs qui nous sont chères chez Krys » poursuit la Responsable Réseaux Sociaux et RP chez Krys.

Un engagement qui va bien au-delà du maillot blanc

En 2023, Krys a complété son engagement dans le cyclisme en devenant le parrain de la meilleure équipe sur le Tour de France Femmes avec Zwift. Le réseau d’opticiens et audioprothésistes a construit autour de cet engagement le programme « Pédalez ensemble, ça donne confiance » visant à encourager la pratique collective du cyclisme chez les femmes.

Et c’est sans doute là que réside la force de l’engagement de Krys dans le cyclisme : dans cette capacité à construire des opérations faisant un lien direct entre les droits détenus et les valeurs défendues. L’opération Etape en Blanc en constitue un autre très bon exemple.

« Dans le cadre de notre parrainage du maillot blanc nous nous sommes associés à l’Afev, association qui aide les jeunes, par un système de mentorat, à reprendre confiance dans leur parcours scolaire. Depuis 5 ans des binômes mentors-mentorés viennent sur le Tour, nous leur faisons dons d’heures de soutien scolaire, et depuis 3 ans ils sont nos mini-reporters pour découvrir les coulisses du Tour de France » nous explique ainsi Aurélie Laurent.

Krys est allé encore plus loin en cette édition 2026 du Tour de France en associant au dispositif Missucharlie_, créatrice de contenus célèbre pour sa propension à tester et mettre en lumière de nouveaux métiers. Ainsi, lors de l’épreuve, 3 binômes viendront faire découvrir des métiers de l’ombre sur le Tour de France. Pour rendre l’expérience plus immersive, ils seront équipés de lunettes connectées Smart Signature Krys afin de capter des images en vision POV.

Krys sait également concevoir des activations en affinité avec sa mission et ses métiers. Le déploiement depuis 10 ans maintenant du Bus de la Vue et de l’Audition au sein de la caravane du Tour répond parfaitement à cet objectif. En cette édition 2026, des tests gratuits de vue et d’audition seront ainsi proposés au public lors de 14 étapes du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift. Depuis la mise en place de ce dispositif, Krys a déjà réalisé plus de 22 000 tests sur la Grande Boucle. « Par ailleurs, l’ensemble de la caravane, soit environ 600 personnes, sont équipées de nos lunettes masque Signature Krys pour se protéger du soleil » complète Aurélie Laurent.

Enfin, Krys n’oublie pas ses points de vente dans son dispositif en décorant ses magasins aux couleurs du Tour de France durant l’événement. « On cherche à créer un univers festif afin de valoriser nos magasins et nos produits » indique Aurélie Laurent.

Une organisation millimétrée impliquant toutes les parties prenantes