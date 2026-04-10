F. Singer (SportMed Summit) : « Accélérer la transformation du sport vers un modèle plus durable, inclusif et responsable »

Le 29 avril prochain sera organisée au World Trade Center de Marseille la 3e édition du SportMed Summit, événement très attendu par l’ensemble de l’écosystème du sport français. Les sujets à impact y occuperont une nouvelle fois une place centrale avec pour objectif de favoriser la transformation des modèles dans le sport. François Singer, Directeur Général du SportMed Summit, nous présente ses ambitions pour ce rendez-vous devenu incontournable. Entretien.
Pouvez-vous nous résumer le concept du SportMed Summit ? À quels besoins répond ce rendez-vous ?
Le SportMed Summit est né d’un constat simple : le sport est aujourd’hui un formidable levier d’impact social, environnemental et économique, mais les acteurs du secteur manquent encore d’espaces pour se rencontrer, structurer des projets communs et passer à l’action.
Nous avons donc imaginé un rendez-vous qui dépasse le simple cadre d’un salon ou d’une conférence. Le SportMed Summit est à la fois un lieu d’inspiration, de networking et de co-construction, qui réunit en un même espace des institutions, des entreprises, des clubs, des fédérations, des start-ups, des étudiants et des athlètes engagés.
L’objectif est clair : créer des synergies concrètes et accélérer la transformation du sport vers un modèle plus durable, inclusif et responsable.
Quelles seront les principales thématiques abordées lors de l’édition 2026 ? Comment les avez-vous définies ?
L’édition 2026 s’articule autour de grandes mutations du secteur sportif. Nous aborderons notamment :
▪️ l’impact social et environnemental du sport
▪️les enjeux de féminisation et d’inclusion
▪️le sport santé et le bien-être mental
▪️le rôle du sport dans le développement des territoires
▪️les perspectives européennes et méditerranéennes
▪️les grands événements comme les Jeux d’Hiver Alpes 2030
Ces thématiques sont construites avec notre écosystème de partenaires (institutions, entreprises, think tanks) pour être au plus proche des enjeux terrain.
Côté intervenants, nous réunissons une diversité de profils : dirigeants d’organisations sportives, experts RSE, institutions, entreprises engagées et athlètes de haut niveau. L’idée est de croiser les regards pour enrichir les débats et faire émerger des solutions concrètes.
Combien de visiteurs sont attendus ? Quelles typologies ?
Après deux premières éditions très encourageantes, nous visons environ 1 000 visiteurs en 2026. Le public est volontairement hybride :
➡️ décideurs publics et institutionnels
➡️ entreprises et marques
➡️ acteurs du mouvement sportif (clubs, ligues, fédérations)
➡️ start-ups et innovateurs
➡️ étudiants et jeunes talents
Cette diversité est une vraie force : elle favorise les rencontres improbables et la création d’opportunités concrètes. D’ailleurs, lors des précédentes éditions, près de 9 participants sur 10 ont identifié des synergies ou des opportunités de collaboration.
Que recherchent les exposants lors de ce rendez-vous ? Quelles entreprises seront présentes ?
Les exposants viennent avant tout chercher du business utile et du sens. Le SportMed Summit leur permet :
✅ de rencontrer des décideurs qualifiés
✅ de valoriser leur engagement RSE
✅ de nouer des partenariats concrets
✅ de capter des tendances et innover
Nous retrouverons un mix d’acteurs : grands groupes, PME, start-ups, institutions et acteurs du sport. Cette diversité reflète la transformation du secteur, où l’innovation et l’impact deviennent des leviers stratégiques.
Cherchez-vous à faire de Marseille la capitale française de l’impact dans le sport ?