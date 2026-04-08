B2B : comment le Paris Volley change de braquet ?

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Le Paris Volley s’inscrit dans une progression constante de son réseau de partenaires, cherchant d’année en année à consolider ses liens avec le monde économique. Et le club parisien compte bien surfer sur sa nouvelle dynamique sportive pour relever des défis d’envergure et entretenir cette tendance. Décryptage.

Sur le plan sportif, le Paris Volley ne manque pas d’atouts pour séduire les entreprises. Faisant partie des plus gros palmarès du volley français avec une Ligue des Champions glanée en 2001 mais aussi 4 coupes d’Europe et 18 championnats de France ; le club parisien a dernièrement ajouté une nouvelle ligne en remportant fin mars la Coupe de France pour la 6e fois.

Mais sa liste de trophées n’est pas le seul argument exposé aux entreprises pour les convaincre de rejoindre l’aventure. « A travers nos liens avec le PUC Volley, nous sommes un vrai club formateur. Dans notre effectif professionnel, nous comptons aujourd’hui plusieurs joueurs qui viennent justement du PUC Volley et du centre de formation. Ils ont grandi avec nous et désormais ils gagnent des trophées au plus haut niveau. Ces parcours plaisent à nos partenaires » nous explique Nicolas Hamon, Chargé de Partenariat au Paris Volley.

Par ailleurs, le Paris Volley met aussi régulièrement en avant les bons résultats obtenus par l’équipe de France de volley, double championne olympique en titre, pour susciter de l’intérêt auprès des entreprises. « Le volley est un sport en plein essor en France. La discipline est de plus en plus médiatisée » poursuit Nicolas Hamon.

Enfin, avec le déménagement récent du Paris FC au stade Jean-Bouin, et bien que l’équipe féminine joue encore quelques matchs à Charléty, le Paris Volley est désormais le seul club professionnel à temps plein, au sein des principales disciplines collectives, à évoluer dans l’enceinte du stade Charléty. Une caractéristique qu’il souhaite transformer en atout. « On mise beaucoup sur l’ancrage territorial dans le sud de Paris. On privilégie par exemple Paris 13 ou encore Paris 14 dans nos campagnes de prospection pour dénicher de nouveaux partenaires » illustre Nicolas Hamon.

Cette stratégie porte ses fruits. Au cours des derniers mois, le Paris Volley est parvenu à étoffer son réseau de partenaires. Le business club de la formation parisienne compte une trentaine d’entreprises en cette saison 2025-26. De nombreux secteurs d’activité y sont représentés à l’image des médias avec Régie 1981, le prêt-à-porter avec Eden Park, la géolocalisation de précision avec Teria ou encore le wellness avec Vitamin Well.

Une animation dynamique qui favorise les connexions

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B2B : comment le Paris Volley change de braquet ?