La Premiership, nouvel eldorado des investisseurs ?

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Après avoir acté des réformes radicales pour améliorer la situation financières de ses clubs, la Premiership regagne fortement en intérêt auprès des investisseurs. De quoi resserrer l’écart de compétitivité à terme avec le TOP 14 ? Eclairage.

« Nous sommes désormais résolument engagés sur la voie d’un avenir plus prospère et prometteur. » Voilà comment Simon Massie-Taylor, CEO de Prem Rugby, organe supervisant l’organisation de la Premiership, a introduit au mois de février dernier la réforme fondamentale adoptée par le rugby professionnel anglais et validée par la Fédération Anglaise de Rugby (RFU).

Ainsi, à compter de la saison à venir, la Premiership bascule dans un modèle de championnat fermé en mettant fin au système traditionnel de promotion/relégation. Désormais, les candidats souhaitant intégrer l’élite du rugby professionnel anglais devront soumettre un dossier de candidature qui sera examiné selon des critères liés à la solidité financière, au potentiel de marché ou encore au développement des infrastructures. Le club candidat devra également au préalable avoir évolué au moins une saison en Championship (D2 anglaise).

Dans les faits, cette décision officialise une situation déjà en vigueur dans le rugby professionnel anglais. Depuis 2021 et le retour des Saracens dans l’élite, aucune formation de Championship n’a intégré la Premiership. Régulièrement champions ces dernières saisons, les Ealing Trailfinders n’ont pu disputer le barrage d’accession car le club ne répondait pas au cahier des charges fixé.

Cette officialisation de la fin du système de promotion/relégation marque tout de même un changement radical de philosophie. Le rugby professionnel anglais se rapproche alors du modèle des grandes ligues américaines. Un choix qui a été guidé par les grandes difficultés économiques traversées par de nombreux clubs professionnels anglais à la suite de la crise du Covid-19.

« Le système précédent (ndlr : de ligue ouverte) ne permettait ni d’assurer la viabilité financière ni d’apporter la visibilité à long terme dont le rugby professionnel a besoin » expliquait dernièrement Mike McTighe, patron du rugby professionnel anglais masculin. Les déboires financiers ayant touché dernièrement les WASPS, London Irish ou encore Worcester ont forcé les dirigeants du rugby britannique à prendre des décisions fortes afin d’éviter de nouvelles disparitions.

Par ailleurs, la Premiership ne devient pas complètement une ligue fermée. Les clubs de Championship disposant d’un dossier solide pourront candidater pour accéder à la Premiership. Le Board du championnat anglais espère accueillir deux nouvelles franchises rapidement, à horizon 2029-30, pour porter la compétition à douze équipes. Des clubs pourraient également quitter la compétition s’ils venaient à ne pas répondre à certains standards de développement.

Des investisseurs institutionnels déjà à l’affut ?