Pays de Montbéliard Agglomération, un soutien sans faille au FC Sochaux

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Dans les bons comme dans les mauvais moments, l’intercommunalité Pays de Montbéliard Agglomération a toujours tenu à accompagner le FC Sochaux dans ses projets afin d’aider le club à se maintenir dans les plus hautes divisions du football français. Un acteur qui le lui rend bien puisque le club doubiste contribue fortement au rayonnement de son territoire. Eclairage.

Un club professionnel de football de haut niveau et à la riche histoire ne constitue-t-il pas le principal joyau d’un territoire ? Du côté du Pays de Montbéliard Agglomération, on n’est pas loin de le penser. « Le FC Sochaux Montbéliard est l’ambassadeur de notre territoire. Peu de collectivités en France disposent d’une telle marque sportive connue dans toute l’Hexagone » nous indique d’entrée Pierre-Aimé Girardot, Président de Pays de Montbéliard Agglomération, communauté d’agglomération réunissant 73 communes dont évidemment Montbéliard et Sochaux. « Si on sait placer Sochaux sur une carte, c’est grâce à Stellantis et au FCSM » poursuit l’élu, également Maire de Longevelle-sur-Doubs.

Bien entendu, du côté de Pays de Montbéliard Agglomération, on se réjouit de la dynamique sportive positive amorcée par le FC Sochaux l’an dernier, lui permettant ainsi de retrouver la Ligue 2 en cet exercice 2026-27. « Il y a eu un fort engouement derrière le club ces derniers mois. C’était plus fort que lors de la dernière saison du club en Ligue 2. On a revu beaucoup de jeunes au Stade Bonal ces derniers mois. C’est enthousiasmant et encourageant pour la saison à venir » se réjouit Pierre-Aimé Girardot. Alors que le club franc-comtois comptait 5 000 abonnés l’an dernier en National, il devrait largement franchir ce cap lors de l’exercice à venir.

Un accompagnement continu de Pays de Montbéliard Agglomération au FC Sochaux