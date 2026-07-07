Youtube, le nouvel atout business du FC Barcelone

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Ayant misé sur cette plateforme dès 2006, le FC Barcelone tire aujourd’hui les fruits de sa stratégie à long terme menée sur Youtube. Et malgré un record de revenus engrangés l’an dernier, le potentiel de croissance est encore (très) grand pour le club Blaugrana. Décryptage.
26,3 millions. C’est le nombre d’abonnés que compte le FC Barcelone à sa chaîne officielle sur Youtube. C’est simple : aucune organisation sportive ne parvient à se hisser au niveau du club catalan.
Dans le football européen, seul le Real Madrid intègre également le club fermé des formations enregistrant plus de 20 millions d’abonnés sur la plateforme avec un peu plus de 20,3 millions de followers. Au niveau mondial, même l’hyperpuissante NBA se classe derrière le club catalan avec un peu moins de 24,5 millions d’abonnés à sa chaîne officielle.
« Ces résultats sont le fruit d’un travail constant et la concrétisation d’une vision claire et à long terme » résumait dernièrement Paloma Mikadze, Directrice de Barça Identity et Barça Media 360, filiale gérant les activités de la chaîne Youtube du club.
Des revenus en hausse de 25% sur un an
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