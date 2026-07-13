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Le FC Bayern prêt à rebattre les cartes de son actionnariat ?

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FC Bayern actionnariat

Photo PictureAlliance – Icon Sport

Modèle actionnarial régulièrement loué au sein du football européen, le FC Bayern pourrait prochainement connaître un remaniement d’importance indépendamment de sa volonté. Le constructeur Volkswagen étudierait la possibilité de vendre sa participation détenue dans le club bavarois à travers sa filiale Audi. Décryptage.

Le FC Bayern va-t-il prochainement devoir revoir son modèle actionnarial vertueux ? Selon plusieurs indiscrétions révélées par la presse économique anglo-saxonne et allemande, le groupe Volkswagen étudierait actuellement la possibilité de réduire ses engagements au sein du football professionnel allemand.

Plus exactement, le constructeur automobile évaluerait la possibilité de vendre ses participations détenues dans le FC Bayern et le VfB Stuttgart, respectivement à travers ses filiales Audi et Porsche, afin de faire rentrer du cash dans les comptes. En revanche, les actions détenues dans le VfL Wolfsburg et le FC Ingolstadt ne seraient pas concernées par cette réflexion.

Engagé dans un vaste plan d’économies visant à réduire ses coûts annuels d’environ 6 milliards à horizon 2030 afin de faire face aux nouvelles tendances du marché, Volkswagen n’hésite pas à prendre des décisions drastiques comprenant la cession d’actifs rentables. Le constructeur a ainsi dernièrement vendu une participation majoritaire dans sa filiale Everllence au fonds Bain Capital contre un montant estimé 7,4 Md€.

FC Bayern, une belle plus-value en perspective pour Volkswagen ?

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