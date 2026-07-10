Partenariat global, activation locale : les enseignements du modèle Duracell

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Duracell renforce un peu plus son empreinte dans le sport en annonçant la signature d’un partenariat d’ampleur avec LALIGA. Un accord que le fabricant de piles compte bien activer sur l’ensemble de ses marchés clés dont la France. Eclairage.

Comment activer des partenariats de dimension mondiale sur ses différents marchés stratégiques ? Voilà une question qui est clairement d’actualité du côté du Duracell. Après avoir réussi ce défi avec brio concernant son accord avec Williams F1 Team – le design de l’air box de l’écurie de Grove en forme de pile a permis de maximiser les retombées de ce partenariat – Duracell va devoir répliquer cette stratégie gagnante dans l’univers du football.

En effet, le fabricant de piles a dernièrement annoncé la conclusion d’un partenariat de 3 ans avec LALIGA. Plus précisément, Duracell devient partenaire officiel du temps additionnel de la ligue espagnole. Un package qui est parfaitement adapté à la stratégie de Duracell, lui permettant d’incarner au mieux sa promesse de puissance longue durée et son positionnement lié à l’endurance de ses produits.

« Duracell incarne depuis toujours la puissance longue durée, l’effort et l’endurance : des qualités qui prennent tout leur sens dans les dernières minutes d’un match, lorsque tout peut basculer » précisait d’ailleurs Arnaud Soury-Lavergne, Directeur Marketing France & Benelux de Duracell, dans un communiqué officialisant le partenariat. Parmi les principaux dispositifs de visibilité, Duracell apparaîtra notamment sur le panneau du quatrième arbitre annonçant le temps additionnel de chaque rencontre de Liga à compter de la saison 2026-27.

Des activations spécifiquement destinées au marché français

Partenariat noué à l’échelle mondiale, Duracell compte bien exploiter cet accord conclu avec LALIGA pour renforcer sa visibilité dans ses principaux marchés clés dont la France. Désormais habitué aux deals mondiaux de sponsoring dans le sport, Duracell dispose de la bonne organisation pour activer au mieux ses partenariats au niveau local.

« Chaque division européenne dispose d’une réelle autonomie pour faire vivre les partenariats mondiaux à l’échelle locale. Concrètement, cela passe par des dispositifs média adaptés à chaque marché » nous explique ainsi Kim Arnaud, Responsable Marketing France & Benelux chez Duracell.

Dans l’articulation des accords, Duracell n’oublie pas de négocier certains dispositifs pour faciliter les déploiements sur différents marchés. Par exemple, dans le cadre du contrat conclu avec LALIGA, Duracell a la possibilité de sélectionner jusqu’à 7 joueurs du championnat pour ses communications au niveau local. « Cette flexibilité va nous permettre de construire des campagnes en phase avec les attentes et les affinités des consommateurs français » nous précise Kim Arnaud.

Dans la foulée de l’officialisation de ce partenariat avec LALIGA, Duracell a d’ailleurs annoncé le lancement d’un plan média d’envergure autour du football en France. Plusieurs dispositifs ont déjà été lancés dont le parrainage de l’émission Instant Performance sur M6. Et d’autres mécaniques, davantage en lien avec LALIGA, seront déployées à la rentrée. Dont notamment un spot publicitaire, intégrant des stars du championnat espagnol, qui sera diffusé à la TV sur la fin d’année. « Le spot publicitaire sera bien spécifique au marché français. Il mettra notamment en avant un joueur français évoluant en Liga, ce qui nous permet de créer une proximité forte avec notre audience locale » nous confie Kim Arnaud.

Outre la diffusion TV, Duracell n’oublie pas les autres canaux avec une campagne de visibilité lancée sur META et Tiktok. En magasin, des activations et jeux concours seront adressées aux consommateurs et relayées via de la PLV événementielle. Enfin, Duracell compte parrainer différentes watch parties en France lors des temps forts de LALIGA, notamment à l’occasion du fameux clasico opposant les deux géants du football ibérique.

Duracell prêt à aller plus loin en matière de sponsoring en France