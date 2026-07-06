Comment activer au mieux son partenariat avec le Tour de France ?

Photo Jean-Marc Gillet – Ideactif
Outre l’importante exposition médiatique durant les trois semaines de compétition, le Tour de France est devenu une véritable plateforme offrant de multiples opportunités d’activations à ses partenaires. Pour maximiser les retombées, ces derniers se doivent d’élaborer une stratégie à 360° en cohérence avec leurs objectifs mais aussi l’ADN de l’événement. D’où la nécessité de se faire accompagner par des acteurs spécialisés. Jean-Marc Gillet, Directeur Général d’ideactif, agence accompagnant de nombreux annonceurs du Tour de France, nous livre ses analyses pour activer au mieux les partenariats sur la Grande Boucle.
Comment ideactif s’est imposée comme l’agence de référence pour les campagnes d’activation sur le Tour de France ? Combien de marques accompagnez-vous sur l’édition 2026 ?
Cette année est assez exceptionnelle puisque nous accompagnons 13 marques sur le Tour de France dont 10 sur la caravane. Cela nous amène à plus de 50 véhicules, tous plus créatifs les uns que les autres, et plus de 300 personnes.
Je pense qu’on est devenu l’agence référente sur le Tour de France pour 2 raisons principales. Premièrement la créativité à tout prix au service de l’histoire. Il faut que la marque raconte quelque chose et connecte avec son public de façon immédiate.
Ensuite l’excellence opérationnelle à la fois dans la conception et la gestion des dispositifs mais aussi dans le suivi 24h/24. Nos équipes peuvent intervenir à tout moment de la journée et surtout la nuit pour faire en sorte que chaque véhicule prenne le départ chaque matin.
Quels ingrédients doit réunir une marque pour réussir ses activations et opérations sur le Tour de France et maximiser les retombées liées à l’événement ?
La caravane seule ne suffit pas. Quand on fait le choix stratégique d’investir le Tour de France, il ne faut pas le faire à moitié, défensivement, pour bloquer une catégorie. Il faut orchestrer une stratégie alliant contenus, activations bord de route, médias et hospitalités, relais trade quand c’est possible. La visibilité seule liée à la couverture médiatique du Tour ne suffira pas. Il faut engager pleinement ses clients et ses collaborateurs.
Comment évaluez-vous le succès d’une activation menée sur le Tour de France ? Conseillez-vous également les marques sur les KPI les plus pertinents à mesurer ?
Il y a beaucoup d’items de mesures évidents dont la majorité reste propriété des marques – retombées médias, réseaux sociaux, influence… Mais dans les grandes lignes, les résultats Kantar sont déjà un indicateur majeur de notoriété, d’accueil du grand public surtout vis à vis de toutes les marques déjà installées.
Enfin, l’impact sur les ventes, quand il est mesurable, va être l’indicateur principal de performance et influencer la décision de continuer ou non le partenariat. Une marque qui gagne des parts de marché va poursuivre son engagement sur le Tour de France durant longtemps.
Le rachat d’ideactif par Doublet entrainera-t-il des évolutions dans votre manière d’accompagner les marques sur le Tour de France ?