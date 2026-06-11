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Le Real Madrid, prochain géant du sport à ouvrir son capital ?

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Real Madrid ouverture capital

Photo Zuma – Icon Sport

Projet évoqué lors de la dernière saison écoulée, Florentino Pérez compte prochainement ouvrir une part minoritaire du capital social du Real Madrid à des investisseurs. Mais à quel niveau de valorisation ces derniers pourraient-ils faire leur entrée ? Eclairage.

100 m€ par saison. C’est le montant que devrait désormais débourser Fly Emirates pour sponsoriser le Real Madrid. Officialisé en début de semaine, la compagnie aérienne émiratie a prolongé de 5 ans son accord avec la Casa Blanca contre une nette revalorisation. Précédemment, Emirates versait une somme comprise entre 70 et 80 m€ par an. En contrepartie, la compagnie bénéficiera d’une exposition renforcée au stade Santiago Bernabeu mais aussi auprès de la section basket du club.

Le Real Madrid serait donc le premier club européen à signer un contrat de sponsoring maillot à 9 chiffres par an – hors équipementier. « Dans l’industrie, tout le monde scrute les résultats des principales négociations commerciales du Real Madrid. C’est le club qui fixe les standards. Dans la foulée, d’autres formations, notamment les cadors de Premier League, vont sans doute parvenir à obtenir un tel montant » nous explique un expert des négociations commerciales ayant déjà collaboré avec plusieurs grands clubs du Vieux Continent.

En actant cet accord, le Real Madrid renforce (provisoirement) sa place de principale puissance financière du football européen. D’autant que, dans la foulée, le club a également acté une prolongation de 8 ans de son contrat équipementier avec Adidas. Percevant jusqu’à présent un montant estimé autour de 115 m€ par exercice de la part de son partenaire technique, le club madrilène est sans doute parvenu à obtenir une nouvelle augmentation à l’issue de cette négociation.

 A ce jour, le Real Madrid est le seul club à avoir franchi la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires au sein du football européen. Selon le classement Football Money League dressé par Deloitte, le Real Madrid s’est hissé en tête de la hiérarchie à l’issue de la saison 2024-25 avec un chiffre d’affaires à hauteur de 1,161 Md€. La prolongation des accords avec Emirates et Adidas devrait permettre au club madrilène de se rapprocher – voire de dépasser – la barre des 700 m€ de revenus de sponsoring par saison. Le club ambitionne de percevoir 285 m€ par saison via uniquement les partenaires s’affichant sur son maillot officiel.

Une valorisation ambitieuse affichée par Florentino Pérez ?

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