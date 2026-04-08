A. Gaglione : « Chaque entité sportive a intérêt à développer le merchandising premium »

Le merchandising premium peut constituer un important levier de développement des revenus pour un club professionnel. Cependant, peu d’entre eux disposent des outils nécessaires pour orchestrer en ligne des ventes événementielles ou aux enchères de leurs produits premium à l’image des maillots réellement portés en match. Certains acteurs proposent désormais une plateforme et des solutions clé en main pour accompagner les clubs dans ce développement à l’image de BiddingSport. Son fondateur, Anthony Gaglione, a accepté de répondre à nos questions.
À quels besoins répond la plateforme BiddingSport ?
La genèse de BiddingSport est née d’une volonté de mettre en place une stratégie différenciante, adaptée à un environnement spécifique, lors de mon passage à l’AC Ajaccio en tant que directeur du développement.
Dans ce contexte, le club changeait de sponsor maillot à chaque rencontre, impliquant la production de maillots uniques, portés une seule fois. Plutôt que de subir cette contrainte, nous avons fait le choix d’en faire un levier stratégique en intégrant dès le départ la revente des maillots portés dans notre modèle.
Chaque match devenait ainsi une double opportunité : offrir de la visibilité à un partenaire et générer des revenus additionnels grâce à la vente des maillots portés. Une fois le dispositif lancé, le retour des supporters a été immédiat : fort engagement, enchères dynamiques, et surtout une vraie dimension émotionnelle autour de chaque pièce.
Cette expérience a validé une conviction : il existe un marché encore peu structuré autour des produits les plus rares issus directement du terrain. C’est sur cette base qu’est née BiddingSport, avec l’ambition de structurer et déployer ce modèle à plus grande échelle, en permettant aux clubs de transformer leurs actifs (maillots portés, expériences “money can’t buy”, etc.) en véritable levier de revenus — ce que nous appelons le merchandising premium. Nous sommes convaincus que chaque entité sportive a intérêt à développer cette verticale.
Comment parvenez-vous à drainer du trafic autour des différentes ventes de la plateforme ? Quels leviers marketing utilisez-vous ?
Notre approche repose sur un principe simple : s’appuyer sur des audiences déjà existantes et fortement engagées, celles des clubs. Chaque vente est pensée comme une activation conjointe avec le club, qui mobilise ses propres canaux (réseaux sociaux, newsletters, écrans stade), permettant de toucher une audience qualifiée et émotionnellement connectée.
Nous venons ensuite structurer et amplifier ce trafic avec :
➡️ Une base CRM de collectionneurs et d’acheteurs récurrents
➡️ Des enchères limitées dans le temps, créant rareté et tension
➡️ Une mise en avant éditoriale des pièces à forte valeur (matchs clés, performances, moments marquants)
Ce modèle permet une acquisition maîtrisée, avec une faible dépendance à la publicité payante, en capitalisant sur la puissance des fanbases et la rareté des produits.
Quelle est la valeur moyenne d’un maillot vendu sur votre plateforme ? Quels sont les principaux facteurs faisant varier les prix ?